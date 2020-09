Dressur-DM in Balve: Von Bredow-Werndl gewinnt Grand Prix Special

Balve (SID) - Isabell Werth geschlagen, ersten nationalen Titel geholt: Mannschafts-Weltmeisterin Jessica von Bredow-Werndl (Aubenhausen) hat bei den deutschen Meisterschaften der Dressurreiter in Balve den Grand Prix Special gewonnen. Mit ihrer 13-jährigen Trakehnerstute Dalera setzte sich die 34-Jährige gegen die sechsmalige Olympiasiegerin Isabell Werth (Rheinberg) mit Weihegold durch. Platz drei ging an Team-Olympiasiegerin Dorothee Schneider (Framersheim) mit Faustus. Mit Emilio wurde Werth außerdem noch Fünfte.

Jessica von Bredow-Werndl gewinnt den Grand Prix Special © SID

Im Vorjahr hatte Schneider mit Showtime den Special gewonnen, Werth siegte mit Emilio in der Kür. Die findet auch in diesem Jahr zum Abschluss der DM am Sonntag statt. Ob Werth mit Weihegold oder Emilio antritt, ließ die 51-Jährige am Samstag noch offen.