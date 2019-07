Dressur-Equipe führt im Nationenpreis

Aachen (SID) - Die deutsche Dressur-Equipe hat beim CHIO in Aachen die Führung im Nationenpreis übernommen. In der Besetzung Helen Langehanenberg mit Damsey, Jessica von Bredow-Werndl mit Dalera, Dorothee Schneider mit Showtime und Isabell Werth mit Bella Rose übernahm das Team von Bundestrainerin Monica Theodorescu mit 242,393 Punkten die Führung vor Dänemark (228,174) und Schweden (223,783). Die Entscheidung fällt am Samstag im Grand Prix Special.