Dritte Niederlage für deutsche Curling-Männer

Tallinn (SID) - Die deutschen Curling-Männer haben bei den Europameisterschaften in der estnischen Hauptstadt Tallinn ihre dritte Niederlage kassiert. Die neu formierte Männer-Mannschaft um Skip Marc Muskatewitz (Rastatt) musste sich am Dienstagmorgen Italien mit 3:9 geschlagen geben. Das Duell war bereits nach sechs von zehn Ends vorzeitig entschieden.

Meißner und Büttner konnten ihren zweiten Sieg einfahren © SID

Deutschland belegt mit drei Siegen nach sechs Begegnungen unter zehn Mannschaften einen Platz im Mittelfeld. Italien (5:1) ist in der Spitzengruppe. Muskatewitz und Co. bestreiten ihre siebte Partie am Dienstabend (18.00 Uhr) gegen Polen.

Die deutschen Frauen mit Skip Daniela Jentsch (Füssen) treffen nach bislang vier Siegen aus fünf Spielen am Dienstagmittag (13.00 Uhr) auf Lettland und können mit einem Sieg einen weiteren Schritt Richtung Halbfinale machen.

Ziel der beiden deutschen Teams ist mindestens Platz sechs, der noch die direkte Qualifikation für die Weltmeisterschaften im kanadischen Lethbridge (Männer) und im dänischen Silkeborg (Frauen) bedeuten würde. Sollte es nur zu Rang sieben oder acht reichen, gäbe es noch eine zusätzliche Möglichkeit für ein WM-Ticket. Die letzten beiden Teams steigen in die B-Gruppe ab.