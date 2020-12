Dritte Pleite nach Traumstart: Steelers von der Rolle

Los Angeles (SID) - Nach ihrem Traumstart mit elf aufeinanderfolgenden Siegen sind die Pittsburgh Steelers in der Football-Profiliga NFL endgültig aus dem Tritt geraten. Das 17:27 bei den im bisherigen Saisonverlauf schwachen Cincinnati Bengals war für das Team um Quarterback Ben Roethlisberger bereits die dritte Niederlage in Serie.

In Schwierigkeiten: Ben Roethlisberger und die Pittsburgh Steelers © SID

Pittsburgh (11:3) führt weiter in der AFC North und hat bereits seinen Play-off-Platz sicher, die Cleveland Browns (10:4) lauern aber. Zum Hauptrundenabschluss treten die Steelers am 3. Januar in Cleveland an.

"Ich bin nicht enttäuscht, ich bin einfach nur angepisst", sagte Cam Heyward, Defensive Tackle der Steelers: "Wir haben das verdammte Spiel verloren." Roethlisberger gab sich selbstkritisch: "Ich bin nicht konstant genug. Das ist ein Problem, denn ich habe bei jedem Angriff den Ball in der Hand."

Der Star-Spielmacher warf in Cincinnati einen Touchdown, Bengals-Runningback Giovani Bernard gelangen im Monday-Night-Game gar zwei. Zur Pause stand es 17:0. Und Cincinnati gab die Führung nicht mehr her. Die Gastgeber sind schon lange aus dem Play-off-Rennen, gegen Pittsburgh holten sie erst ihren dritten Saisonsieg.