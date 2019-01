Dritter Trainerwechsel in der Bundesliga-Saison 2018/19: Hannover trennt sich von Breitenreiter

Köln (SID) - Hannover 96 hat in der Fußball-Bundesliga für den dritten Trainerwechsel der Saison 2018/19 gesorgt. Am Sonntag musste Coach Andre Breitenreiter vorzeitig gehen, am Samstag hatten die Niedersachsen 1:5 bei Tabellenführer Borussia Dortmund verloren.

Dritter Rauswurf in der Bundesliga: Andre Breitenreiter © SID

In der vergangenen Spielzeit hatte es neun vorzeitige Freistellungen von Trainern gegeben. - Die Trainerwechsel in der Fußball-Bundesliga in der Saison 2018/19 im Überblick:

1. Tayfun Korkut (VfB Stuttgart). - 07. Oktober 2018. - Nachfolger: Markus Weinzierl

2. Heiko Herrlich (Bayer Leverkusen). - 23. Dezember 2018. - Nachfolger: Peter Bosz

3. Andre Breitenreiter (Hannover 96). - 27. Januar 2019. - Nachfolger: noch offen (SID)