Drittliga-Spielplan: Klangvolle Duelle zum Auftakt

Frankfurt/Main (SID) - Zum Auftakt der neuen Saison in der 3. Fußball-Liga kommt es zu gleich fünf Aufeinandertreffen zwei ehemaliger Bundesligisten. Dies geht aus dem Spielplan hervor, den der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Donnerstagnachmittag veröffentlichte. Demnach empfängt Zweitliga-Absteiger 1. FC Kaiserslautern im Duell der früheren deutschen Meister den Aufsteiger 1860 München.

Aufstiegsspiele zur 3. Liga finden Ende Mai statt © SID

Der andere Absteiger Eintracht Braunschweig trifft auf den zuletzt erst in der Relegation zur 2. Bundesliga unterlegenen Karlsruher SC. In weiteren Partien der Ex-Erstligisten spielt Rückkehrer Energie Cottbus gegen Hansa Rostock, Fortuna Köln im NRW-Duell gegen Preußen Münster sowie der finanziell potente Aufsteiger KFC Uerdingen gegen die SpVgg Unterhaching.

Der erste Spieltag wird vom 27. bis 30. Juli ausgetragen, die zeitgenaue Ansetzung der ersten vier Spieltage wird in der kommenden Woche vorgenommen.

Die Hinrunde wird am 17. Dezember abgeschlossen, die Winterpause beginnt nach dem 20. Spieltag am 23. Dezember. Fortgesetzt wird die Saison dann am 25. Januar 2019. Der 38. und letzte Spieltag wird am 18. Mai 2019 ausgetragen.