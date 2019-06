Drmic wechselt von Gladbach zu Norwich

Mönchengladbach (SID) - Josip Drmic verlässt den Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach und schließt sich zur kommenden Saison dem englischen Premier-League-Aufsteiger Norwich City an. Wie der Klub des deutschen Teammanagers Daniel Farke am Montag mitteilte, erhält der Schweizer einen Dreijahresvertrag bis Juni 2022. In Gladbach war der im Sommer auslaufende Vertrag des 26-Jährigen nicht verlängert worden, somit wechselt der Angreifer ablösefrei zu den Kanarienvögeln.

Josip Drmic wechselt zu Norwich City © SID

"Ich freue mich sehr, in der Premier League zu spielen", sagte Drmic: "Ich kann es kaum erwarten, denn ich habe viele Dinge von meinen Kollegen in der Nationalmannschaft gehört, die bereits in der Premier League gespielt haben." Drmic stand mit Ausnahme einer halbjährigen Leihe zum Hamburger SV in den letzten vier Jahren bei der Borussia unter Vertrag. In der letzten Saison kam er allerdings nur zu fünf Einsätzen und stand lediglich an den letzten beiden Spieltagen in der Startelf.