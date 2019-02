Dubai: Kvitova nach Sieg gegen Kerber-Bezwingerin Hsieh im Finale

Dubai (SID) - Australian-Open-Finalistin Petra Kvitova steht zum zweiten Mal in ihrer Karriere im Finale des WTA-Turniers in Dubai. Im Halbfinale stoppte die 28-Jährige aus Tschechien mit 3:6, 6:2, 6:4 den Siegeszug von Hsieh Su-Wei (Taiwan), die sich im Achtelfinale gegen Wimbledonsiegerin Angelique Kerber (Kiel) durchgesetzt hatte. Im Endspiel trifft Kvitova am Samstag auf die Schweizerin Belinda Bencic.

WTA: Petra Kvitova erreicht das Finale von Dubai © SID

Bencic setzte sich in der Runde der letzten Vier gegen die an Position sechs gesetzte Ukrainerin Jelena Switolina 6:2, 3:6, 7:6 (7:3) durch. Kvitova hatte das mit umgerechnet 2,5 Millionen Euro (2,8 Millionen US-Dollar) dotierte Hartplatzturnier 2013 gewonnen. Neben Kerber war aus deutscher Sicht auch Julia Görges (Bad Oldesloe) bereits früh ausgeschieden.