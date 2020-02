Dubai: Struff im Viertelfinale - Kohlschreiber scheitert an Djokovic

Köln (SID) - Davis-Cup-Spieler Jan-Lennard Struff (Warstein) ist beim ATP-Turnier in Dubai ins Viertelfinale spaziert. Der 29-Jährige gewann in der Runde der letzten 16 gegen den Georgier Nikolos Bassilaschwili mit 6:1, 6:0. Bei der mit 2,9 Millionen Dollar dotierten Hartplatzveranstaltung wartet nun der an Nummer zwei gesetzte Grieche Stefanos Tsitsipas.

Jan-Lennard Struff spaziert ins Viertelfinale © SID

Der Weltranglisten-34. Struff verwandelte seinen ersten Matchball bereits nach 40 Minuten und konnte sich dabei wie schon beim Auftaktsieg über Wimbledon-Halbfinalist Roberto Bautista Agut auf seinen starken Aufschlag verlassen.

Für Philipp Kohlschreiber ist das Turnier hingegen beendet. Der 36-Jährige unterlag am Mittwochnachmittag wie erwartet dem topgesetzten Serben Novak Djokovic mit 3:6, 1:6. Für den Weltranglistenersten war es im 14. Duell der zwölfte Sieg gegen den Augsburger.