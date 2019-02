Ducks-Coach Carlyle nach Pleitenserie entlassen

Anaheim (SID) - Die Anaheim Ducks aus der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL haben ihren Trainer Randy Carlyle entlassen. Einen Tag nach dem 2:6 bei den Philadelphia Flyers zogen die Kalifornier durch die Trennung von dem 62 Jahre alten Kanadier die Konsequenzen aus ihrer anhaltenden Krise.

Randy Carlyle ist nicht länger Coach der Anaheim Ducks © SID

Nach sieben Niederlagen in Serie sind die Ducks, die zu Jahresbeginn den deutschen Nationalspieler Korbinian Holzer in ihr Farmteam San Diego Gulls abgeschoben hatten, mit nur 51 Punkten aus 56 Spielen (21 Siege) Schlusslicht der Western Conference. Interimsweise übernimmt Anaheims Generalmanager Bob Murray die sportliche Verantwortung für die Mannschaft.

Carlyle stand seit Juni 2016 zum zweiten Mal als Chefcoach der Ducks an der Bande. Ein Jahr später führte der Ex-Profi das Team ins NHL-Halbfinale. Während seines ersten Engagements in Anaheim gewannen die Ducks 2007 den Stanley Cup. In den insgesamt zehn Spielzeiten mit Carlyle als Trainer erreichte Anaheim achtmal die Play-offs.