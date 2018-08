Düdelingen erster Luxemburg-Klub in der Gruppenphase

Cluj-Napoca (SID) - Fußball-Zwerg F91 Düdelingen hat als erster luxemburgischer Klub die Gruppenphase der Europa League erreicht. Dem Team von Trainer Dino Toppmöller, Sohn des langjährigen Bundesliga-Trainers Klaus Toppmöller, gewann das Play-off-Rückspiel beim rumänischen Meister CFR Cluj mit 3:2 (0:0). Schon das Hinspiel hatte Düdelingen 2:0 für sich entschieden.

Düdelingen feiert den Einzug in die Gruppenphase © SID

Die schon in der Vorwoche erfolgreichen Torjäger Daniel Sinani (51./54.) und David Turpel (78.) brachten Düdelingen sogar 3:0 in Führung, Clujs Aufholjagd kam zu spät.

Düdelingen hatte zuvor bereits die Meister aus dem Kosovo (KF Drita) und Polen (Legia Warschau) ausgeschaltet. In der Gruppenphase, die am Freitag in Monaco (13.00) ausgelost wird, kann der Klub auf Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt und RB Leipzig treffen.

Bereits in der Spielzeit 2012/13 hatte Düdelingen dem hochfavorisierten Team von RB Salzburg mit dem damaligen Sportdirektor Ralf Rangnick und Trainer Roger Schmidt in der zweiten Qualifikationsrunde zur Champions League ein Fiasko beschert. Nach einer blamablen 0:1-Pleite im Hinspiel kamen die Salzburger daheim zu einem 4:3-Sieg - scheiterten aber aufgrund der Auswärtstorregel.

Die Glasgow Rangers erkämpften sich derweil nach zwei Platzverweisen ein 1:1 (1:1) beim russischen Vertreter FK Ufa und kehren erstmals seit 2010/11 auf die europäische Bühne zurück.