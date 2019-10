Duell der Schlusslichter: Paderborn verspielt Sieg gegen Wehen

Köln (SID) - Bundesliga-Aufsteiger SC Paderborn hat einen Testspielerfolg kurz vor dem Abpfiff noch aus der Hand gegeben. Die Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart trennte sich am Donnerstag in Lohfelden von Fußball-Zweitligist Wehen Wiesbaden 3:3 (1:1). Paterson Chato (86.) und Maximilian Dittgen (87.) sorgten in der Schlussphase für den Ausgleich der Hessen, die im deutschen Unterhaus wie Paderborn in der Bundesliga den letzten Tabellenplatz belegen.

Paderborn ohne Testspielerfolg © SID

Zuvor hatten Gerrit Holtmann (27.), Abdelhamid Sabiri (54.) und Babacar Gueye (78.) die Partie zunächst zugunsten der Ostwestfalen gedreht. Daniel-Kofi Kyereh (5.) hatte die frühe Führung des Zweitliga-Aufsteigers erzielt.

Tags zuvor war Paderborn in einem Benefizspiel dem Landesligisten SpVgg Brakel 0:2 unterlegen, dabei aber nur mit einem Perspektivteam angetreten.