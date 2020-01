Duell mit Freiburg für Beierlorzer ein "Spiel der Momente"

Mainz (SID) - Trainer Achim Beierlorzer vom Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 erwartet im Punktspiel gegen den SC Freiburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky) ein Duell auf Augenhöhe, das die Mannschaft gewinnt, "die ihre Momente nutzt". Deshalb ist der 52-Jährige auch gewarnt, "weil die Freiburger auszeichnet, dass sie durch gewisse Momente ein Spiel auf ihre Seite ziehen".

Mainz-Trainer Beierlorzer erwartet Duell auf Augenhöhe © SID

So wie am ersten Spieltag, als die Breisgauer in einer ausgeglichenen Partie erst durch sehr späte Tore in den Schlussminuten den Sieg (3:0) herausschossen. Zuversicht schöpft Beierlorzer aus dem Abschlusstest der "guten Kurz-Vorbereitung" gegen Borussia Dortmund, den die Rheinhessen 2:0 gewannen.