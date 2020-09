Düsseldorf: Iyoha an Pfeifferschem Drüsenfieber erkrankt

Köln (SID) - Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf muss bis auf Weiteres auf Emmanuel Iyoha (22) verzichten. Der Stürmer ist laut Vereinsmitteilung vom Donnerstag an Pfeifferschem Drüsenfieber erkrankt. Iyoha war in der vergangenen Saison an Holstein Kiel ausgeliehen, er erzielte dort in 29 Zweitliga-Einsätzen neun Tore.