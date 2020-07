Düsseldorf: Kapitän Fink macht in U23 weiter

Düsseldorf (SID) - Routinier Oliver Fink bleibt Fortuna Düsseldorf treu. Der 38-Jährige, der nach dem Abstieg aus der Fußball-Bundesliga am vergangenen Wochenende verabschiedet worden war, macht in der kommenden Saison als Führungsspieler der U23 in der Regionalliga West weiter.

Düsseldorf: Oliver Fink wird Führungsspieler in U23 © SID

Er folgt damit auf Fortuna-Ikone Andreas Lambertz, die ins Trainerteam der zweiten Mannschaft wechseln wird. Mit Fink ist zudem eine Weiterbeschäftigung im Verein nach dem Abschluss der aktiven Karriere vereinbart.