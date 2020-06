Düsseldorf: "Leichte Bänderverletzung" bei Sobottka

Köln (SID) - Fortuna Düsseldorf muss im Endspurt um den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga nicht lange auf Marcel Sobottka verzichten. Der 26-Jährige hat beim 0:5 bei Bayern München am Samstag eine "leichte Bänderverletzung" erlitten und "wird bis auf Weiteres nicht am Mannschaftstraining teilnehmen", teilte der Tabellen-16. am Dienstag mit. Ein Einsatz am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen die TSG Hoffenheim ist allerdings fraglich.