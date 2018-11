Düsseldorf ehrt 54er-Weltmeister Turek mit Sondertrikot

Düsseldorf (SID) - Fußball-Bundesligist Fortuna Düsseldorf erinnert mit einem Sondertrikot an seinen "Teufelskerl" Toni Turek, den Weltmeister-Torwart von 1954. Der Aufsteiger verkauft das anthrazitfarbene Shirt in historischem Design mit Sonderstickereien und Kragenkordel in limitierter Auflage.

Die Fortuna erinnert mit Sondertrikot an Toni Turek © SID

Turek, verstorben am 11. Mai 1984, wäre am 19. Januar kommenden Jahres 100 Jahre alt geworden. Er hatte 1954 maßgeblichen Anteil am "Wunder von Bern", dem 3:2 im WM-Finale gegen die vermeintlich übermächtigen Ungarn. Vor dem Düsseldorfer Stadion steht eine Statue des Torhüters.