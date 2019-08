Düsseldorf für DFB-Pokal gerüstet

Düsseldorf (SID) - Fußball-Bundesligist Fortuna Düsseldorf scheint für die neue Saison gerüstet. Eine Woche vor ihrem ersten Pflichtspiel der neuen Spielzeit bezwang die Mannschaft von Trainer Friedhelm Funkel im Rahmen der offiziellen Saisoneröffnung den spanischen Erstligisten SD Eibar 3:2 (1:1) und konnte dabei erneut überzeugen.

Friedhelm Funkel siegt mit Düsseldorf gegen Eibar © SID

Zweimal Neuzugang Nana Ampomah und Rouwen Hennings machten den Fortuna-Erfolg perfekt. Der ehemalige Bundesligaprofi Takashi Inui und Sasiain trafen für die Spanier.

Ihr erstes Pflichtspiel in dieser Saison bestreitet die Fortuna am 10. August im DFB-Pokal beim Oberligisten FC Villingen. Eine Woche später starten die Düsseldorfer mit einem Auswärtsspiel bei Werder Bremen in die Meisterschaft.