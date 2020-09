Düsseldorf hofft auf Tischtennis-WM 2023

Köln (SID) - Düsseldorf und der Deutsche Tischtennis-Bund (DTTB) hoffen am Montag auf den Zuschlag für die Einzel-WM 2023. Zu Wochenbeginn wird beim virtuellen Kongress des Weltverbandes ITTF das Ergebnis der Abstimmung der über 200 Nationalverbände verkündet. Einziger Mitbewerber des DTTB-Kandidaten Düsseldorf ist die südafrikanische Stadt Durban. Andere Kandidaten aus Australien und Kuwait hatten ihre ursprünglichen Bewerbungen bereits vor mehreren Monaten zurückgezogen.

Dimitrij Ovtcharov hofft auf die WM 2023 in Deutschland © SID

Im Falle des Zuschlags für die nordrhein-westfälische Landeshauptstadt würde zum siebten Mal nach Kriegsende ein WM-Turnier in Deutschland stattfinden. Zuletzt war der DTTB 2017 ebenfalls in Düsseldorfer WM-Gastgeber.

Erstmals war Deutschland 1959 in Dortmund WM-Schauplatz. Danach folgten weitere Auflagen 1969 in München, 1989 wiederum in Dortmund, 2006 in Bremen und 2012 einmal mehr in Dortmund.

Für die DTTB-Bewerbung um die Titelkämpfe 2023 hatte sich in der vergangenen Woche sogar Bundeskanzlerin Angela Merkel in Form eines Grußwortes an die ITTF-Delegierten stark gemacht. Zudem hatte der DTTB ein Werbevideo mit den deutschen Stars Timo Boll und Dimitrij Ovtcharov produziert.