Düsseldorf holt Pantkowski, Niederberger nach Berlin

Düsseldorf (SID) - Die Düsseldorfer EG aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) hat Torhüter Mirko Pantkowski vom deutschen Meister Adler Mannheim verpflichtet. Nationaltorhüter Mathias Niederberger verlässt den Klub hingegen nach fünf Jahren, der 27-Jährige steht vor einem Wechsel zu den Eisbären Berlin. Die offizielle Bestätigung aus der Hauptstadt steht allerdings noch aus.

Niederberger war fünf Jahre für die Düsseldorfer aktiv © SID

Pantkowski bildet in Düsseldorf gemeinsam mit U20-Nationaltorhüter Hendrik Hane das neue Duo im Kasten. "Er ist eines der größten Torwart-Talente in Deutschland. Pantkowski und Hane gehören zu den jeweils besten deutschen Torhütern ihrer Altersklassen. Wir sind davon überzeugt, dass beide Keeper sehr großes Potenzial besitzen und die DEG perspektivisch nach vorne bringen werden", sagte Manager Niki Mondt. In Mannheim war Pantkowski hinter Dennis Endras und Johan Gustafsson die Nummer drei.