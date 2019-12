Düsseldorf kurz vor Vertragsverlängerung mit Trainer Funkel

Düsseldorf (SID) - Fußball-Bundesligist Fortuna Düsseldorf wird trotz akuter Abstiegsgefahr den Vertrag mit Trainer Friedhelm Funkel wohl noch in dieser Woche um eine weitere Saison bis Sommer 2021 verlängern. Der neue Kontrakt tritt allerdings nur in Kraft, wenn der 66-Jährige mit den Rheinländern den Klassenerhalt schafft. "Es sieht gut aus, aber es ist noch nichts unterschrieben. Wir befinden uns noch in Gesprächen", sagte Funkel am Donnerstag auf Nachfrage dem Sport-Informations-Dienst (SID).

Wird wohl bis Sommer 2021 verlängern: Friedhelm Funkel © SID

Durch den 4:2-Erfolg von Erzrivale 1. FC Köln bei Eintracht Frankfurt ist die Fortuna am Mittwoch auf einen direkten Abstiegsplatz zurückgefallen. Düsseldorf belegt nach sechs Spielen in Folge ohne Sieg Rang 17. Zuletzt kassierte Funkel mit seinem Team drei deutliche Niederlagen beim FC Augsburg (0:3), gegen RB Leipzig (0:3) und bei Borussia Dortmund (0:5).

Im März 2016 hatte Funkel die Fortuna in höchster Abstiegsnot in der 2. Bundesliga übernommen und den zweimaligen DFB-Pokalsieger vor dem Absturz in die 3. Liga bewahrt. 2018 schaffte der frühere Profi mit der Fortuna die Rückkehr in die Bundesliga und erreichte vergangene Saison Platz zehn.

Anfang des Jahres war Funkel im Trainingslager in Marbella vom damaligen Vorstandschef Robert Schäfer quasi im Alleingang zum Saisonende gefeuert worden, auf Intervention der Fans und des Aufsichtsrates wurde diese Entscheidung damals zurückgenommen und der Kontrakt stattdessen sogar verlängert.

Am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) bestreitet die Fortuna ihr letztes Hinrundenspiel gegen Aufsteiger Union Berlin. "Ich bin so was von im Kampfmodus. Wir brauchen gegen Union eine Energie-Leistung, wie wir sie diese Saison noch nicht gehabt haben. Dieses Spiel ist enorm wichtig!", sagte Funkel vor der Partie gegen die Gäste aus Köpenick.