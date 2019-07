Düsseldorf schlägt Rayo Vallecano

St. Johann (SID) - Fußball-Bundesligist Fortuna Düsseldorf präsentiert sich in der Vorbereitung auf die neue Saison weiter in ordentlicher Form. Die Mannschaft von Trainer Friedhelm Funkel bezwang im österreichischen St. Johann den spanischen Zweitligisten Rayo Vallecano mit 1:0 (0:0). Rouwen Hennings gelang beim zweiten und letzten Test im Rahmen des Trainingslagers in Maria Alm das entscheidende Tor (56.).

Rouwen Hennings erzielte den Siegtreffer © SID

US-Keeper Zack Steffen feierte gegen den Absteiger aus der Primera Division sein Debüt im Trikot der Fortuna, der erst am Mittag vom FC Chelsea verpflichtete Lewis Baker fehlte noch. Düsseldorf hat in der Vorbereitung damit weiterhin nur eine Niederlage kassiert, beim Blitzturnier in Meppen verlor das Team gegen den FC Utrecht (0:1) aus den Niederlanden. Das erste Pflichtspiel bestreiten die Rheinländer am 10. August im DFB-Pokal beim Oberligisten FC Villingen.