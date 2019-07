Düsseldorf siegt bei Baker-Debüt

Anderlecht (SID) - Fußball-Bundesligist Fortuna Düsseldorf scheint für die neue Saison gut gerüstet. Beim Debüt von Chelsea-Leihgabe Lewis Baker gewann die Mannschaft von Trainer Friedhelm Funkel 2:1 (1:1) beim belgischen Rekordmeister RSC Anderlecht. Sein Debüt im Fortuna-Trikot feierte zudem der 18-jährige Ghanaer Kelvin Ofori, der sich als Gastspieler mit dem Siegtreffer (78.) für einen Vertrag bei den Düsseldorfern empfahl.

Niko Gießelmann erzielte den Treffer für die Fortuna © SID

Zuvor hatte Niko Gießelmann die Rheinländer in der 22. Minute in Führung gebracht, Anouar Ait El Hadj (23.) gelang postwendend der Ausgleich. Für US-Keeper Zack Steffen zwischen den Düsseldorfer Pfosten war es der erste Gegentreffer im zweiten Einsatz für seinen neuen Klub.

Ihr erstes Pflichtspiel in dieser Saison bestreitet Fortuna am 10. August im DFB-Pokal beim Oberligisten FC Villingen. Zuvor testet die Fortuna noch bei der Saisoneröffnung am kommenden Samstag gegen den spanischen Erstligisten SD Eibar und drei Tage später gegen den Amateurklub VfL Benrath.