Düsseldorf und Saarbrücken im Halbfinale der Champions League

Köln (SID) - Der deutsche Tischtennis-Rekordmeister Borussia Düsseldorf ist als Gastgeber souverän ins Halbfinale der Champions League eingezogen. Die Mannschaft um das deutsche Idol und Matchwinner Timo Boll setzte sich in der Runde der letzten Acht gegen den portugiesischen Vertreter Sporting Lissabon mit 3:1 durch und trifft damit am Donnerstag (17.00 Uhr) auf TTSC UMMC Jekaterinburg aus Russland.

Timo Boll sucht noch eine Platte für das Heim-Training © SID

Im zweiten Halbfinale (20.30) trifft der deutsche Meister 1. FC Saarbrücken auf Nationalspieler Dimitrij Ovtcharov mit Titelverteidiger Fakel Orenburg. Das Saarbrücken-Team um Patrick Franziska kämpfte sich am späten Dienstagabend mit einem 3:2-Krimi gegen den französischen Topklub GV Hennebont TT weiter. Zuvor hatte Orenburg 3:0 gegen Roskilde Bordtennis aus Dänemark gewonnen.

Rekordeuropameister Boll brachte seine Borussia, die in der europäischen Königsklasse schon elfmal triumphiert hat, mit einem 3:1 gegen Bode Abiodun in Führung. Anton Källberg baute diese gegen Diogo Carvalho aus. Nach der 2:3-Niederlage von Kristian Karlsson gegen Thiago Monteiro machte dann der 39-jährige Boll mit seinem zweiten Punkt gegen Carvalho (3:0) alles klar.

Aufgrund der Corona-Pandemie wird die Königsklasse in dieser Saison in Turnierform in einer geschützten "Blase" innerhalb von acht Spieltagen im Deutschen Tischtennis-Zentrum in Düsseldorf ausgetragen.