Düsseldorf unterliegt Watford im Trainingslager

Saalfelden am Steinernen Meer (SID) - Fortuna Düsseldorf hat in der Vorbereitung auf die neue Saison in der Fußball-Bundesliga die erste Niederlage kassiert. Im Rahmen seines Trainingslagers in Maria Alm/Österreich unterlag der Aufsteiger dem englischen Erstligisten FC Watford 1:3 (1:1).

Düsseldorf verliert gegen Premier-League-Klub FC Watford © SID

In Saalfelden gelang Rouwen Hennings der einzige Treffer für die Fortuna. Düsseldorf hatte seine ersten vier Vorbereitungsspiele gegen unterklassige Gegner klar gewonnen.