Düsseldorf verlängert Vertrag mit Funkel bis 2021

Düsseldorf (SID) - Fußball-Bundesligist Fortuna Düsseldorf hat den Vertrag mit Trainer Friedhelm Funkel um eine weitere Saison bis Sommer 2021 verlängert. Das teilte der Tabellen-16. einen Tag nach dem 2:1-Erfolg gegen Aufsteiger Union Berlin mit. Das neue Arbeitspapier für den 66 Jahre alten Coach gilt aber nur für die Bundesliga.

Die Fortuna verlängert mit Friedhelm Funkel bis 2021 © SID

"Ich habe immer wieder betont, wie sehr mir dieser Verein ans Herz gewachsen ist. Daher macht es mich stolz, dass der erfolgreiche Weg, den wir in den letzten Jahren eingeschlagen haben, auch nach dieser Saison seine Fortsetzung findet", sagte Funkel: "Ich bin mir nicht erst nach dem emotionalen Heimsieg gegen Union Berlin sicher, dass wir die Klasse halten können."

Im März 2016 hatte Funkel die Fortuna in höchster Abstiegsnot in der 2. Bundesliga übernommen und den zweimaligen DFB-Pokalsieger vor dem Absturz in die 3. Liga bewahrt. 2018 schaffte der frühere Profi mit der Fortuna die Rückkehr in die Bundesliga und erreichte vergangene Saison Platz zehn.