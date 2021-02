Düsseldorf verpflichtet Wolfsburgs Klaus bis 2023

Düsseldorf (SID) - Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf hat Felix Klaus bis 2023 fest verpflichtet. Das gab der Traditionsverein am Dienstag bekannt. Der 28-Jährige war Mitte Januar vom Bundesligisten VfL Wolfsburg zunächst auf Leihbasis ins Rheinland gewechselt. Wie die Fortuna nun mitteilte, ist die "vereinbarte Kauf-Klausel nach seiner dritten Kadernominierung in Kraft getreten".

Felix Klaus wechselt nach Düsseldorf © SID

Der frühere U21-Nationalspieler war in dieser Saison sechsmal für die Wölfe in der Bundesliga zum Einsatz gekommen, allerdings nur einmal von Anfang an. Über die Ablösesumme wurde nichts mitgeteilt.