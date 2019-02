Düsseldorf vorerst ohne Bodzek

Düsseldorf (SID) - Fußball-Bundesligist Fortuna Düsseldorf muss am Sonntag (18.00 Uhr/Sky) im Punktspiel bei Bayer Leverkusen auf Adam Bodzek verzichten. Der Defensivspieler hat sich einen Faserriss in der seitlichen Bauchmuskulatur zugezogen. Das teilte der Aufsteiger am Freitagabend mit. Bodzek falle bis auf weiteres aus, twitterten die Düsseldorfer. Trainer Friedhelm Funkel muss in Leverkusen schon die gelbgesperrten Kaan Ayhan und Kevin Stöger ersetzen.