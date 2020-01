Düsseldorf vorerst ohne Thommy, Skrzybski und Bodzek

Düsseldorf (SID) - Fußball-Bundesligist Fortuna Düsseldorf muss im Abstiegskampf vorerst auf die Offensivspieler Erik Thommy und Steven Skrzybski verzichten. Thommy zog sich im Spiel bei Bayer Leverkusen am Sonntag (0:3) eine Knieprellung zu, Winter-Neuzugang Skrzybski erlitt eine Oberschenkelzerrung. Zudem fehlte Adam Bodzek schon in Leverkusen aufgrund eines kleinen Muskelfaserrisses in den Adduktoren.

Leipzig setzt sich gegen Düsseldorf durch © SID

"Alle drei Spieler werden bis auf Weiteres nicht am Mannschaftstraining teilnehmen", hieß es in einer Mitteilung des Tabellenletzten.