Düsseldorfs Hennings froh über Trainingsstart

Düsseldorf (SID) - Rouwen Hennings von Fußball-Bundesligist Fortuna Düsseldorf hat sich über den Trainingsauftakt am Montag gefreut: "Es ist ein schönes Gefühl, wieder auf dem Platz zu stehen, ein bisschen Fußball zu spielen und die Kollegen wiederzusehen." Nach dreiwöchiger Zwangspause hatten die Düsseldorfer, wie viele andere Bundesligisten, das Training wieder aufgenommen.

Rouwen Hennings begrüßt Trainingsstart © SID

Zurzeit lässt die Fortuna ihre Spieler noch in Zweiergruppen trainieren. Für Hennings ist die Trainingsplanung den Auflagen angepasst: "Es ist von allen Aspekten so ein bisschen was dabei. Klar kann man keine Zweikämpfe oder großartig Taktik trainieren, aber ich denke, für das hier und jetzt ist es ganz gut geregelt."

Der Zwangsurlaub war für den 32-Jährigen "fast wie eine Sommerpause" - aber mit entscheidenden Unterschieden: "Es ist eine komische Situation diesmal gewesen. Keiner weiß wie es weitergeht, ob es weitergeht, wie dann eventuell diese Saison danach weitergeht. Es war viel Unwissenheit."

Die Bundesliga pausiert aufgrund der Corona-Pandemie noch bis mindestens 30. April. Sollte der Spielbetrieb dann wieder aufgenommen werden, hat die Deutsche Fußball Liga (DFL) Planungen mit möglichen Geisterspielen in der Schublade.