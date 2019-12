Düsseldorfs Sobottka fällt gegen Dortmund aus

Sinsheim (SID) - Fußball-Bundesligist Fortuna Düsseldorf muss am Samstag im Ligaspiel bei Borussia Dortmund (15.30 Uhr/Sky) auf Mittelfeldspieler Marcel Sobottka verzichten. Der 25-Jährige erlitt im Punktspiel bei der TSG Hoffenheim (1:1) einen Nasenbeinbruch und muss am Dienstag operiert werden. Dies teilten die Rheinländer am Montag mit.