Dunkel und Nguyen bleiben ohne Turnmedaille

Glasgow (SID) - Drei Starts, keine Medaille: Marcel Nguyen aus Unterhaching und der Erfurter Nils Dunkel sind in den Gerätefinals bei den European Championships in Glasgow erwartungsgemäß leer ausgegangen. Allerdings schrammte der Thüringer am Barren als Vierter nur knapp am Podium vorbei, mehrere höher eingeschätzte Athleten hatten zuvor gepatzt.

Fährt ohne EM-Medaille nach Hause: Marcel Nguyen © SID

"Das ist ein vierter Platz, über den man nur megaglücklich sein kann", sagte der 21-Jährige, der als Letzter ans Gerät ging und taktisch geschickt eine saubere Übung hinlegte. Dunkel hatte lediglich als achtbester Turner den Endkampf erreicht.

Routinier Nguyen ließ Rang sechs am Boden einen weiteren sechsten Platz an den Ringen folgen. "Es war sehr schwer gegen die Spezialisten. Ich hätte schon absolut perfekt turnen müssen, um gegen sie eine Chance zu haben", sagte der 30-Jährige Nguyen, der am Boden sogar seine Übung um 0,2 Punkte aufgestockt hatte.

An den Ringen fehlte Nguyen nach eigenem Bekunden am Ende die Frische: "Ich war etwas müde. Das hat auch zu meinem ärgerlichen Punktabzug beigetragen. Einen Kreuzhang hielt der Olympia-Zweite von London 2012 weniger als zwei Sekunden und wurde dafür von den Kampfrichtern mit einem minus von 0,3 Punkten bestraft.

Auch im Mannschafts-Finale war das Quintett des Deutschen Turner-Bundes (DTB) als Vierter knapp ohne Edelmetall geblieben. Die restlichen drei Medaillenentscheidungen fanden ohne deutsche Beteiligung statt.