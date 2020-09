Duplantis knackt in Rom Bubkas Freiluft-Bestmarke: 6,15 m

Köln (SID) - Nächster Coup von Stabhochsprung-Überflieger Armand Duplantis: Der Weltrekordler aus Schweden knackte beim überlegenen Sieg beim Diamond-League-Meeting in Rom mit 6,15 m die Freiluft-Bestmarke des Ukrainers Sergej Bubka aus dem Jahr 1994 um einen Zentimeter. Duplantis war in der Halle bereits 6,18 m gesprungen, dies gilt auch offiziell als Weltrekord. Der 20-Jährige meisterte die Höhe in Rom im zweiten Versuch. Ex-Weltmeister Raphael Holzdeppe (Zweibrücken) landete mit mageren 5,45 m nur auf Rang sieben.

Duplantis stellte eine neue Freiluft-Bestmarke auf © SID

Zuvor hatte auch Weltmeister Karsten Warholm (24) über 400 m Hürden seine überragende Form bewiesen. Vier Tage nach seinem Sieg beim ISTAF in Berlin in 47,08 Sekunden war der Norweger eine Hundertstelsekunde schneller (47,07) und stellte damit wie schon in der deutschen Hauptstadt einen Meeting-Rekord auf. Constantin Preis (Sindelfingen) wurde in 49,91 Siebter.

Warholm läuft in der wegen Corona verkürzten Saison am Fließband Weltklassezeiten. Herausragend war sein Auftritt beim Diamond-League-Meeting in Stockholm Ende August. In Schweden schrammte er in 46,87 Sekunden nur knapp am Weltrekord von Kevin Young (USA/46,78) vorbei. Es war das zweitschnellste 400-m-Hürdenrennen der Geschichte.