Durant produziert Basketball-Serie "Swagger" mit Apple

New York (SID) - Basketball-Superstar Kevin Durant ist unter die Fernsehproduzenten gegangen. Gemeinsam mit Apple und Imagine Television wird Durant eine Scripted-Reality-Serie mit dem Namen "Swagger" herausbringen. Das Format ist von Durants Anfängen in der US-amerikanischen Amateursport-Organisation "Amateur Athletic Union" (AAU) inspiriert. Der Forward der Golden State Warriors spielte als Jugendlicher für verschiedene AAU-Teams in der Gegend von Maryland.

Kevin Durant dreht eine Basketball-Serie © SID

"Ich bin so begeistert, mich mit Imagine und Apple für diese Serie zusammenzutun... da kommt noch viel mehr", twitterte Durant. Die Serie soll die AAU-Basketballwelt in Washington genauer beleuchten. Dabei stehen die Spieler, ihre Familien sowie die Trainer beim Spagat zwischen Träumen, Ehrgeiz sowie Opportunismus und Korruption im Fokus.