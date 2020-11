Dustin Johnson gewinnt US Masters - Rekordler Langer besser als Woods

Köln (SID) - Der Weltranglistenerste Dustin Johnson hat zum ersten Mal das US Masters der Golfprofis gewonnen und damit seine Vormachtstellung eindrucksvoll untermauert. Der 36-Jährige, der nur gut hundert Kilometer vom legendären Platz in Augusta aufgewachsen ist, war mit vier Schlägen Vorsprung auf die Schlussrunde gegangen und ließ sich seinen zweiten Major-Triumph nach den US Open 2016 nicht mehr nehmen.

Dustin Johnson triumphiert erstmals beim US Masters © SID

Mit dem Masters-Rekordergebnis von 268 Schlägen verwies "DJ" den Australier Cameron Smith sowie den erst 22 Jahre alten Masters-Debütanten Im Sung Jae aus Südkorea um jeweils fünf Schläge auf den zweiten Platz und feierte damit seinen 24. Sieg auf der US-Tour. Titelverteidiger Tiger Woods landete mit 287 Schlägen auf dem 38. Platz.

"Ich war den ganzen Tag nervös, es ist das Turnier, das ich unbedingt gewinnen wollte", sagte Dustin Johnson, der nach dem letzten Putt als erste süße Prämie Küsschen von seiner langjährigen Lebensgefährtin Paulina, der Tochter von Eishockey-Legende Wayne Gretzky, erhielt. Anschließend streifte ihm sein Vorgänger Tiger Woods im Klubhaus traditionell das grüne Sieger-Jackett über.

Altmeister Bernhard Langer lieferte bei seinem 37. Masters-Auftritt einmal mehr eine glänzende Vorstellung ab. Der zweimalige Turniersieger (1985 und 1993) belegte mit 285 Schlägen den 29. Platz. Am Freitag hatte der Anhausener einen Rekord aufgestellt. Mit 63 Jahren, zwei Monaten und 17 Tagen wurde er zum ältesten Spieler, der in Augusta den Cut schafft. Er löste damit Tommy Aaron ab, der im Jahr 2000 63 Jahre, einen Monat und 16 Tage alt war.