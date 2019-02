Dutkiewicz gewinnt deutschen Meistertitel über 60 m Hürden

Leipzig (SID) - Die Weltjahresbeste Pamela Dutkiewicz (Wattenscheid) hat das Dauerduell gegen ihre Rivalin Cindy Roleder (Halle) gewonnen und bei der Hallen-DM in Leipzig den Titel über 60 m Hürden geholt. Die 27-Jährige gewann in 7,90 Sekunden und verwies damit die Hallen-Europameisterin und Titelverteidigerin Roleder (8,00) auf Platz zwei.

Pamela Dutkiewicz gewann den Hürdenlauf in Leipzig © SID

Die beiden deutschen Hürdensprinterinnen gehen als Medaillenkandidatinnen in die Hallen-EM in Glasgow (1. bis 3. März). Vor zwei Jahren in Belgrad hatte Roleder Gold, Dutkiewicz Bronze gewonnen. Bei der Freiluft-EM in Berlin im vergangenen Jahr belegte Dutkiewicz Platz zwei, Roleder wurde Dritte.