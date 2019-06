Dutkiewicz knackt beim Comeback WM-Norm

Zeulenroda (SID) - Vize-Europameisterin Pamela Dutkiewicz (Wattenscheid) hat in ihrem ersten Saisonrennen über 100 m Hürden die WM-Norm geknackt. Die 27-Jährige gewann am Freitagabend beim Meeting in Zeulenroda bei Gegenwind (0,9 m/s) in 12,91 Sekunden und blieb damit sieben Hundertstel unter dem geforderten Richtwert für die Titelkämpfe in Doha (27. September bis 6. Oktober).

Pamela Dutkiewicz lief im Finale allen davon © SID

Dutkiewicz, bei der WM 2017 in London Dritte, hatte ihren Saisonstart wegen muskulärer Probleme verschieben müssen. In der deutschen Bestenliste führt sie nun vor Ex-Europameisterin Cindy Roleder (Halle/Saale), die am 13. Juni in Oslo 12,93 gelaufen ist.