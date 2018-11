Dynamo Dresden verzeichnet Rekordumsatz

Dresden (SID) - Fußball-Zweitligist Dynamo Dresden hat im achten Jahr in Folge schwarze Zahlen geschrieben. Die Sachsen verbuchten in der Saison 2017/18 einen Gewinn von 2,4 Millionen Euro. Beim Umsatz durchbrach Dynamo erstmals die 30-Millionen-Euro-Schallmauer. Dadurch stieg das Eigenkapital des Vereins auf 4,873 Millionen Euro, wie der Klub am Samstag auf seiner Mitgliederversammlung mitteilte.

Dynamo Dresden erwirtschaftet Rekordumsatz © SID

"Wir haben mit diesem Ergebnis einen weiteren Meilenstein geschafft", sagte Geschäftsführer Michael Born. Für die laufende Saison 2018/19 erwartet Dynamo einen Umsatz von 33,5 Millionen Euro.