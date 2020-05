Dynamo-Fans motivieren Mannschaft: "Zusammen gegen den Rest der Welt"

Köln (SID) - Dutzende Fans von Dynamo Dresden haben die Mannschaft des Zweitliga-Schlusslichts vor dem ersten Pflichtspiel seit fast drei Monaten mit einer besonderen Aktion motiviert. Die Anhänger versammelten sich am Samstagabend vor dem Teamhotel am Dresdner Elbufer und präsentierten ein Spruchband mit der Aufschrift "Wir zusammen gegen den Rest der Welt." Dazu brannten die Fans mehrere bengalische Feuer ab.

Dresden: Partie gegen Bielefeld bislang nicht terminiert © SID

Dynamo veröffentlichte ein Foto der Aktion auf seinem Twitter-Kanal und schrieb dazu: "Dresden bleibt eben anders." Der Tabellenletzte trifft am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) auf den VfB Stuttgart und steht angesichts von neun Spielen in 29 Tagen vor einer Herkulesaufgabe.

Dynamo war am 9. Mai nach drei positiven Coronatests geschlossen in Isolation geschickt worden. Alle Punktspiele wurden verschoben, erst am vergangenen Samstag ging es wieder ins Mannschaftstraining. "Wir kommen vom Balkon. Wir haben zwei Wochen im Wohnzimmer und auf dem Balkon trainiert", sagte Trainer Markus Kauczinski.