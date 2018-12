Dynamo-Profi Heise bis Jahresende freigestellt

Dresden (SID) - Fußball-Zweitligist Dynamo Dresden hat Linksverteidiger Philip Heise (27) bis zum Jahresende freigestellt. Wie der Verein vor dem Spiel beim MSV Duisburg am kommenden Sonntag (13.30 Uhr/Sky) mitteilte, habe dies disziplinarische Gründe. "Bei Philip fehlt uns im Moment die Überzeugung, dass er diese Aufgabe mit ganzer Kraft angeht", sagte Dynamo-Trainer Maik Walpurgis.

Bis zum Jahresende freigestellt: Philip Heise © SID

Im neuen Jahr soll Heise, der bis auf Weiteres individuell trainiert, wieder zur Mannschaft stoßen. "Ich bin mir sicher, dass er in der Wintervorbereitung wieder mit 100 Prozent attackieren wird", sagte Walpurgis. Heise absolvierte in der laufenden Saison 16 Pflichtspiele für Dresden, das von den vergangenen fünf Partien nur eine gewonnen hat. In der Tabelle liegt Dynamo somit auf Rang elf.