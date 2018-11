Dynamo-Profi Möschl am Oberschenkel operiert

Dresden (SID) - Mittelfeldspieler Patrick Möschl (25) vom Fußball-Zweitligisten Dynamo Dresden ist am Montag plangemäß am vorderen rechten Oberschenkel operiert worden. Dabei wurde eine abgerissene Sehne wieder fixiert, wie der Verein am Dienstag mitteilte. Der Österreicher (3 Spiele/kein Tor in der laufenden Saison) wird mehrere Wochen lang ausfallen.