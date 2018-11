EHF-Cup: Anspruchsvolle Aufgaben für Bietigheim und Metzingen

Wien (SID) - Die Handballerinnen des Bundesliga-Duos BBM Bietigheim und TuS Metzingen bekommen es in der EHF-Cup-Gruppenphase mit je zwei skandinavischen Konkurrenten zu tun. Der aus der Champions League abgestiegene Vizemeister Bietigheim trifft in der Gruppe A auf Team Esbjerg/Dänemark, Storhamar/Norwegen sowie auf SC Magura Cisnadie/Rumänien.

Bietigheim und Metzingen vor anspruchsvollen Aufgaben © SID

Metzingen spielt in der Gruppe B gegen IK Sävehof/Schweden, Herning-Ikast HB/Dänemark und Siofok KC/Ungarn. Das ergab die Auslosung am Donnerstagvormittag in Wien. Die Gruppenphase beginnt am 5. Januar, die jeweils Ersten und Zweiten der vier Vierergruppen ziehen ins Viertelfinale ein.