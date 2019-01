EHF-Cup: Bietigheim mit erster Niederlage

Bietigheim-Bissingen (SID) - Der aus der Champions League abgestiegene Frauenhandball-Vizemeister SG BBM Bietigheim hat im EHF-Cup seine erste Niederlage hinnehmen müssen. Die Mannschaft von Trainer Martin Albertsen verlor am 3. Spieltag beim dänischen Pokalsieger Team Esbjerg 27:28 (11:15) und rutschte mit nun 4:2 Punkten in der Gruppe A auf den zweiten Platz ab. Schon am 26. Januar erwartet Bietigheim die Däninnen zum Rückspiel an der Enz.

Ligakonkurrent TuS Metzingen tritt am Sonntag (16.00 Uhr) in der Gruppe B ebenfalls in Dänemark bei Herning-Ikast an.