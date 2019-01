EHF-Cup: Bietigheim startet mit Heimsieg

Bietigheim-Bissingen (SID) - Der aus der Champions League abgestiegene Frauenhandball-Vizemeister SG BBM Bietigheim ist erfolgreich in den EHF-Cup gestartet. Ohne Nationalmannschaftskapitänin Kim Naidzinavicius, die weiterhin an den Folgen einer Knieverletzung laboriert, siegten die Bietigheimer gegen Storhamar HE/Norwegen mit 28:25 (15:12). Beste Werferinnen der SG waren die polnische Nationalspielerin Karolina Kudlacz-Gloc und die dänische Internationale Fie Woller mit jeweils sieben Treffern.

Bietigheim gewinnt gegen Storhamar HE aus Norwegen © SID

Die weiteren Gegner in der Gruppe A sind Team Esbjerg aus Dänemark und SC Magura Cisnadie aus Rumänien. Ligakonkurrent TuS Metzingen startet am Sonntag (19.00 Uhr) gegen IK Sävehof/Schweden in die Gruppenphase. In der Gruppe B bekommt es das Team von der Schwäbischen Alb mit Herning-Ikast HB/Dänemark und Siofok KC/Ungarn zu tun.