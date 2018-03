EHF-Cup: Füchse Berlin nach Sieg in Frankreich im Viertelfinale

Saint-Raphaël (SID) - Handball-Bundesligist Füchse Berlin hat vorzeitig das Viertelfinale um den EHF-Cup erreicht. Der Vorjahresfinalist gewann am vorletzten Spieltag der Gruppenphase beim französischen Topklub St. Raphael Handball mit 34:25 (17:12). Das Hinspiel im Februar hatten die Füchse in eigener Halle mit 21:26 verloren.

St. Raphael in der Tabelle überholt: Füchse Berlin © SID

"Das war vielleicht die beste Leistung von uns in der Rückrunde. Wir haben so souverän und phänomenal in der Deckung gestanden und wir haben uns ein paar leichte Tore ermöglicht. Wir haben auf jeden Angriff die richtige Antwort gehabt", sagte Trainer Velimir Petkovic. Bester Torschütze war Hans Lindberg mit acht Treffern.

Mit 8:2 Zählern übernahm Berlin in der Gruppe B die Tabellenführung vor den punktgleichen Franzosen. Durch die Ergebnisse in den anderen Gruppen können sich die Berliner im letzten Gruppenspiel gegen das punktlose Schlusslicht Lugi Lund aus Schweden (1. April) sogar eine Niederlage erlauben.