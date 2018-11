EHF-Cup: Füchse verlieren Hinspiel in dritter Qualifikations-Runde

Aalborg (SID) - Titelverteidiger Füchse Berlin ist mit einer Niederlage in die dritte Qualifikations-Runde des EHF-Cups gestartet. Beim dänischen Meister Aalborg HB unterlagen die Hauptstädter mit 29:31 (13:13). Die Partie gestaltete sich zunächst ausgeglichen, doch die Gastgeber kamen frischer aus der Pause, führten zeitweise mit drei Toren Vorsprung.

Hans Lindberg war mit sieben Toren bester Füchse-Werfer © SID

Für die Füchse traf der dänische Nationalspieler Hans Lindberg mit sieben Toren am häufigsten, erfolgreichster Torschütze auf dänischer Seite waren Sebastian Barthold und Mark Strandgaard Petersen mit sechs Treffern. Am 25. November empfangen die Berliner das dänische Team in der Max-Schmeling-Halle zum Rückspiel.