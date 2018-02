EHF-Cup: Göppingen gewinnt auch drittes Gruppenspiel

Riihimäki (SID) - Titelverteidiger Frisch Auf Göppingen bleibt in der Gruppenphase des EHF-Cups auf Viertelfinalkurs. Das Team von Trainer Rolf Brack setzte sich beim finnischen Meister Riihimäki Cocks 31:20 (14:12) durch und führt die Gruppe C mit sechs Punkten an.

An den ersten beiden Spieltagen gewannen die Göppinger gegen RK Nexe aus Kroatien (30:27) und RD Koper aus Slowenien (25:20). Die zwei besten Teams aus jeder Gruppe erreichen das Viertelfinale.

Der EHF-Cup-Sieger der vergangenen beiden Spielzeiten geriet über die gesamte Spieldauer nicht in Rückstand und dominierte die Partie vor allem im zweiten Durchgang nach Belieben.