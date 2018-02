EHF-Cup: Göppingen und Magdeburg gewinnen

Minsk (SID) - Titelverteidiger Frisch Auf Göppingen ist mit einem Sieg in die Gruppenphase des EHF-Cups gestartet. Das Team von Rolf Brack gewann in der Gruppe C gegen den kroatischen Vertreter RK Nexe aus Nasice 30:27 (16:15). Bester Werfer der Gastgeber, die 2016 und 2017 den Titel gewannen, war Allan Damgaard mit sieben Toren.

Auftakt zum EHF-Cup: Der SCM startet siegreich © SID

Ebenfalls einen Erfolg feierte Bundesligist SC Magdeburg. Das Team von Trainer Bennet Wiegert siegte bei SKA Minsk 33:31 (17:19). Matthias Musche gelangen zehn Treffern.

Weitere Gegner der Magdeburger in der Gruppe A sind Bjerringbro-Silkeborg aus Dänemark und der slowakische Vertreter Tatran Presov.

Die Göppingen-Gruppe komplettieren RK Koper aus Slowenien und Cocks Riihimäki aus Finnland.