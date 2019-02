EHF-Cup: Hannover-Burgdorf muss nach Niederlage um Viertelfinale bangen

Tatabánya (SID) - Handball-Bundesligist TSV Hannover-Burgdorf muss nach der zweiten Niederlage im dritten Gruppenspiel des EHF-Cups um den Einzug ins Viertelfinale bangen. Die Niedersachsen unterlagen beim Tatabanya KC aus Ungarn 25:28 (16:16). Hannover ist in der Gruppe B mit 2:4 Punkten Dritter, nur die Gruppensieger kommen sicher in die Runde der besten Acht.

Morten Olsen konnte Hannovers Niederlage nicht abwenden © SID

Wenn der deutsche Rekordmeister THW Kiel seine Gruppe gewinnt, ist er als Gastgeber für das Final Four gesetzt, in diesem Fall qualifizieren sich nur die drei besten Gruppenzweiten für das Viertelfinale. Kiel empfängt am Sonntagnachmittag (15.00 Uhr) GOG Gudme aus Dänemark, die Zebras führen die Gruppe D bislang ungeschlagen an.

Bereits am Samstag hatte sich Titelverteidiger Füchse Berlin mit 34:29 (15:16) bei BM Logrono La Rioja/Spanien durchgesetzt und mit 6:0 Punkten die Führung in der Gruppe A untermauert.