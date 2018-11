EHF-Cup: Machbare Aufgaben für THW Kiel und Co

Wien (SID) - Das deutsche Handball-Trio um Rekordmeister THW Kiel hat für die Gruppenphase des europäischen EHF-Cups am Donnerstag in Wien machbare Aufgaben zugelost bekommen. Die formstarken Kieler spielen in der Gruppe D auf Fraikin Granollers aus Spanien, KS Azoty-Pulawy aus Polen und das dänische Team von GOG Gudme.

Kiels Handballer siegen im Spitzenspiel © SID

Der vom Verletzungspech geplagte Titelverteidiger Füchse Berlin trifft auf BM Logrono La Rioja aus Spanien, St. Raphael aus Frankreich sowie den ungarischen Klub Balatonfüredi KSE. Europapokalneuling TSV Hannover-Burgdorf spielt gegen Grundfos Tatabanya HC aus Ungarn, HC Eurofarm Rabotnik aus Mazedonien und die Kroaten von RK Nexe.

Die Gruppenphase mit den letzten 16 Mannschaften wird vom 9. Februar bis 31. März 2019 ausgetragen. Die ersten beiden Teams jeder Gruppe schaffen den Sprung ins Viertelfinale (20. bis 28. April), das Final Four findet am 18./19. Mai statt.